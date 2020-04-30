Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 4 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4 BİN 846 hasta iyileşti.

TEST SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Toplam test sayısı 1 milyon 33 bin 617, toplam vaka sayısı 120 bin 204, toplam vefat sayısı 3 bin 174, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 oldu.

"TEDBİRLERDE ISRARCI OLALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. " ifadelerini kullandı.