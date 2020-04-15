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  3. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 4.062'ye ulaştığını duyurdu. Günlük Kovid-19 tablosunu her her gün kamuyla paylaşan Koca son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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15 Nisan 2020 Çarşamba 12:00

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