Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki güncel koronavirüs haritasını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 107 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 4.062'ye ulaştığını duyurdu. Günlük Kovid-19 tablosunu her her gün kamuyla paylaşan Koca son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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15 Nisan 2020 Çarşamba 12:00
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