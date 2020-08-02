Sağlık Bakanı Koca uyardı: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında koronavirüse ilişkin flaş bir uyarıda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında sahillerden gelen tatilci görüntülerine değinerek "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı:

Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 1 Ağustos Cumartesi günü 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 981 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, vaka sayısı 231 bin 869, vefat sayısı 5 bin 710 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,7 oldu.

Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.''