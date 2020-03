Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk konuşuyor (CANLI)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 13.30'da eğitim gündemi ile toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Denizli, Kahramanmaraş, Mardin, Yozgat, Eskişehir, Erzincan, Edirne, Kars, Sinop, Hatay...

Bir virüs dünyayı tehdit ediyor. 185 ülkede 8 milyara yakın insan her gün hastalığa yeni yakalanan insanların sayısını endişe içerisinde öğrenmeyi bekliyor. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı. Elimizdeki en büyük koz yakalanmamak.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden bir güçtür. Hiçbir sağlık grubu, hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Gerekli durumlarda maske takarak önleyebilirsiniz. Temastan kaçınarak önleyebilirsiniz.

GENÇLERE SESLENDİ

Sevgili gençler, insan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Büyük şehirlerimizde caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Risk altına giriyorunuz, belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Sabah sizi evden uğurlayanlar akşam neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Daha büyük acılara aracılıke tmeyin. Dışarıda eskisi kadar güzel olmasa da bir dünya var olmasına rağmen biraz kendi dünyanıza çekilin. Mustafa Kutlu'yu, Tolstoy'u okuyun, bugünler kendinize yatırım olsun.

Orta yaşlarda vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Farkında olmadığınız bir şey varsa virüs bunu ortaya çıkarıyor. Dikkatli olmalısınız, sosyal hayatınızı asgari düzeye indirmelisiniz. Büyüklerimizin ziyaretine gitmek sakıncalı, onları korumak zorundayız. Sevdiklerimizle, yakınlarımızla birbirimizi biraz özleyelim.

Milletimizin evlatları, bakın ben çocuk doktoruyum. Tavsiyelerime uymanız gerekir, dışarıya çıkmak yok, misafir gelirse sarılmak, el öpmek yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.

VERİLEN ARA UZATILACAK

Okullarımız Koronavirüs nedeniyle tatile girdi şeklinde bir kanı var, bu yanlıştır. Eğitim devam ediyor. Şu an ara verilen eğitimin bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden devam ediyor. Bu esasında eğitimde yaygın hale gelen bir modeldir. Uygulamayı lütfen tatil olarak görmeyin. Derslerinden, arkadaşlarından geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak, Sayın Bakanım söylemiş olacak, çocuklarınızın sağlığı konusunda endişeli olmayın. Dışarı çıkmamalarına dikkat edin.

"SAĞLIKLI GÖRÜNEN BAŞKA BİRİSİ ÖLÜM SEBEBİ OLABİLİR"

Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük ama hastalığı ağır geçirmese de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen başka birisi ölüm sebebi olabilir. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Hele sigara içiyorsa asla bilemeyiz.

"HER BİRİMİZ KONUYU CİDDİYE ALMALIYIZ"

Israrlı uyarılarımız uygulamada tam olsaydı üzüntülerimiz daha az olacaktı. Aramızdan ayrılanların sayısı çok daha az olacaktı. Başlarda gösterdiğimiz kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Bu salgında doğrusu her şey mümkün, her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek her birimiz konuyu kat kat fazla ciddiye almalıyız. Bu tip salgınlarda kritik eşikler olmuştur, o eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum, sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Sizi tedbirlerde çok sıkı olmaya davet ediyorum, aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

"DİJİTAL ORTAMDA BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ"

"Kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgisini almak üzere bir hususu söylemek istiyorum. Her gün çıkan sonuçları bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde düzenli şekilde hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

2 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bunun dışında erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşında 8 gün yoğun bakımda kalan bir vaka idi. Dün taburcu oldu. Diğer hastamız da 7 gün yoğun bakımda kalıp taburcu olup. Yoğun bakım şartlarında olan hastaların da iyileşme durumlarını söylemiş oluyorum. Erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğunu ve bulaşıcılığın temasın minimalize edilmesi gerektiğini özellikle odasına kendisini izole ederek bir dönem için sağlamasının önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum."

BAKAN SELÇUK: EĞİTİME VERİLEN ARA 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Meseleye nasıl baktığımızı paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele. Bu bağlamda biz bakanlık olarak meseleye pedagojik olarak bakıyoruz ama çocuklarımızın sağlığı birinci referans noktamız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da bütün ülkeleri günlük olarak izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Bakanlık uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladı, bu hafta test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha dolu programlarla yapmaya devam edeceğiz. En kısa sürede yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız devam ediyor. Telafinin ne zaman olacağı Bilim Kurulu'nun önerileriyle doğrudan ilgili. Eğitimde elbette kayıplar olacaktır ama vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Her türlü eğitsel ihtiyaçların tamamlanması ve sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz.

"TATİL SÜRECİNİ BİR MÜDDET DAHA UZATMA İHTİYACI OLDU"

Bilim Kurulu'nun da önerisiyle önümüzdeki tatil sürecini, evde eğitim süresini bir müddet daha uzatma ihtiyacı oldu. 30 Nisan tarihi ortaklaşa kararla ortaya konuldu.

"İÇERİKLERDE ÇALIŞMALARIMIZ ARTACAK"

"Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.

"ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU"

Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık, bizim telafi eğitim olarak planladığımız bütün eğitim çalışmalarında derslerimizi ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.

YKS, LGS ERTELENECEK Mİ?

Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen bilimsel metodoloji sonucu ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS'nin ertelenmesine YÖK/ÖSYM karar verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor."

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

İŞTE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

TOPLANTI SAAT 13.30'DA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu değerlendirmek için toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği kurulun bugünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine üyeleriyle yaptığı telekonferans görüşmesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, uzaktan eğitim sürecine ilişkin son kararın Bilim Kurulu tarafından verilmesi gerektiğini iletmişti.

Erdoğan, "Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var." ifadelerini kullanmıştı.