Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!

TBMM’de gazetecilerin aşı ile ilgili sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının tarihi ve aşının koruyuculuğuna ilişkin detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.