  1. WEB TV
  2. SAĞLIK
  3. Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!

TBMM’de gazetecilerin aşı ile ilgili sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının tarihi ve aşının koruyuculuğuna ilişkin detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!Trakya Üniversitesi öğretim görevlisinden öğrencisine canlı yayında olay yaratan sözler!

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran, Hazar Şadoğlu'nu kabul ediyor!Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı | Miran, Hazar Şadoğlu'nu kabul ediyor!

Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?Ahmet Çakar'da Rıdvan Dilmen'e zehir zemberek sözler: ''Kimsin lan sen?"

Alex Baxter'dan poz verme kazası! Eteğinin azizliğine uğradıAlex Baxter'dan poz verme kazası! Eteğinin azizliğine uğradı

 

01 Aralık 2020 Salı 18:00
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''
Tuzla’da maskesiz kişi polisi tehdit etti: ''Sen zor kullan, o zaman görüşürüz''
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Otobüste uykuya yenik düşen sağlık çalışanı sosyal medyada ilgi odağı oldu!
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Batman'da akıl almaz olay! Kalbi duran adam 2 saatlik kalp masajıyla hayata döndü
Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi