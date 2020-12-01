Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
TBMM’de gazetecilerin aşı ile ilgili sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının tarihi ve aşının koruyuculuğuna ilişkin detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.
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01 Aralık 2020 Salı 18:00
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