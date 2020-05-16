Sağlık BAkanı Koca'dan Âşık Veyselli Engelliler Haftası kutlaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı, Âşık Veysel'in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsüyle Engelliler Haftası'nı kutladı.

Twitter hesabından Âşık Veysel'in, "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımla birlikte yaptığı açıklamada, "Engelsiz insan var mı ki "engelli" diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir "engel". Engelleri aşanlarsa, tıpkı Âşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: DHA