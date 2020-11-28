Sağlık Bakanı Koca'dan korkutan paylaşım: 'Yerini acı hatıralar alabilir'

Günlük koronavirüs vaka sayısını sosyal medya hesabından açıklayan Bakan Koca, vaka sayılarındaki ve ağır hasta sayılarındaki artışa dikkat çekerek vatandaşları bir kez daha uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Hatırlı kahvelerin yerini acı hatıralar alabilir. Dostlarınıza açtığınız kapıdan GÖRÜNMEZ MİSAFİR girebilir. En güvenilir yer evinizdir. Riski evinize davet etmeyin ve ailenizi koruyun."