Sağlık Bakanı Koca'dan kutlama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesi verdiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kaydetti.