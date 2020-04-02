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Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı...

Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA




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