Sağlık Bakanı paylaştı! Koronavirüse yakalanan ülkeler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 virüsüyle ilgili verilerini paylaşan Koca, Türkiye'nin alınan önlemler sayesinde koronaya yakalanan ülkeler listesine girmediğini söyletti.
Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs için yeni bir açıklama geldi.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, yaptığı Corona virüsü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* 104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu.
* Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı.
* Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.
Fahrettin Koca’nın paylaştığı Corona virüsü tablosu:
Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 90’dan fazla ülkeye sıçradı. Virüs nedeniyle dünya genelinde 110 bine yakın kişi karantina altına alındı, 3 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.
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