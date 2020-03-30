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Sağlık Bakanı'ndan gece yarısı flaş açıklama: İddialar asılsız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerinde tutarsızlık olduğu,gerçeklerin söylenmediği ve gizlendiği rakamın çok daha büyük olduğu gibi söylentilere yanıt verdi.

Sağlık Bakanı'ndan gece yarısı flaş açıklama: İddialar asılsız

Gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüs verilerin gerçek olduğunu, kanıta dayalı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."

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