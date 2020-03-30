Sağlık Bakanı'ndan gece yarısı flaş açıklama: İddialar asılsız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerinde tutarsızlık olduğu,gerçeklerin söylenmediği ve gizlendiği rakamın çok daha büyük olduğu gibi söylentilere yanıt verdi.
Gece yarısı sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, koronavirüs verilerin gerçek olduğunu, kanıta dayalı olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur."
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