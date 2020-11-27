Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için başvuru tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanlığı12 bin personel alımı için başvuruların 1-7 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Aygün yaptığı açıklamada 2020-KPSS Ön Lisans sıralamalarının da 30 Kasım Pazartesi günü ilan edileceğini bildirdi.

Aygün'ün yaptığı açıklama şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından 7 bin hemşire, bin 700 ebe ce 2 bin 864 sağlık teknisyeni ile 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Koca, tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak son alımda başvuru şartları şöyle belirlenmişti:

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

8) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.