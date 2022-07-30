Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosunu açıkladı! Vaka ve vefat sayılarında büyük artış!

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosu verilerine göre 365 bin 424 vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayılarının geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdiği görüldü.

Tayfun Altuntaş
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Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosunu açıkladı! Vaka ve vefat sayılarında büyük artış!

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürerken Sağlık Bakanlığı salgındaki son durumu açıkladı. Bakanlığın 18 - 24 Temmuz Haftalık Covid- 19 Tablosu verilerine göre 365 bin 424 vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti.

Karantina süreci tamamlanan 265 bin 962 kişi salgını yenerek sağlığına kavuştu.

Toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

Ayrıca vaka ve vefat sayılarının geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdiği görüldü.

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11 - 17 Temmuz Haftalık Covid - 19 Tablosu

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Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftalık koronavirüs tablosuna açıkladı! Vaka ve vefat sayıları korkuttuSağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftalık koronavirüs tablosuna açıkladı! Vaka ve vefat sayıları korkuttu

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