Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosunu açıkladı! Vaka ve vefat sayılarında büyük artış!

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürerken Sağlık Bakanlığı salgındaki son durumu açıkladı. Bakanlığın 18 - 24 Temmuz Haftalık Covid- 19 Tablosu verilerine göre 365 bin 424 vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti.

Karantina süreci tamamlanan 265 bin 962 kişi salgını yenerek sağlığına kavuştu.

Toplam vaka sayısı 15 milyon 889 bin 495, toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

Ayrıca vaka ve vefat sayılarının geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdiği görüldü.

11 - 17 Temmuz Haftalık Covid - 19 Tablosu

Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftalık koronavirüs tablosuna açıkladı! Vaka ve vefat sayıları korkuttu