Sağlık Bakanlığı 2020 Sağlık Personeli alımı ne zaman? Kaç kişi alınacak?

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 16 bin sağlık personeli alınacağı belirtilirken, bu alımların hangi kadrolara yapılacağı merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar,Sağlık Bakanlığı 2020 Sağlık Personeli alımı ne zaman? Hangi kadrolar için alım yapılacak? Kaç kişi alınacak? şeklindeki soruları internet arama motorlarında araştırmaya başladı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sağlık Bakanlığı 2020 yılında 16 bin sağlık personeli alımı yapacak. Vatandaşlar yapılacak alımların hangi kadrolar için olacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi,diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına, sözleşmeli personel alımı yapılacak.

2020 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstihdam edilecek olan 16 bin sözleşmeli sağlık personelinin 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. Personel alımı ile ilgili olarak henüz bir tarih verilmedi.

2020 SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öte yandan başvuru yapacak olan sağlık personelleri başvuru için aranan genel şartları da merak etti. Geçtiğimiz dönem alımlarda uygulanan başvuru genel şartları şu şekilde:

-Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

-657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

-Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

-Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.