Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 | Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı 2022 yılı itibariyle adaylara kapılarını açtı. Milyonlarca sağlıkçının merak ettiği Sağlık Bakanlığı 85 bin atama başvurusu ne zaman, şartları neler ve kadro dağılımı belli oldu mu? sorularının yanıtları ise haberimizde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini duyan adaylar arama motorlarında sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI 2022

Twitter hesabı üzerinden günlerdir müjdelerin yakın olduğunu duyurarak vatandaşı merakta bırakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen haberi, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." ifadeleriyle duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Kabine Toplantısı'nın ardından "Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.'' açıklamasında bulundu.

20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI YAPILMIŞTI

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz yıl resmi Twitter adresinden paylaştığı duyuruda; "Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi." duyurusunda bulunmuş, dönemin eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle, sağlık çalışanı adaylarına, merakla beklenen açıklamayı duyurmuştu.

20 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU

20 bin sağlık personeli alımı kılavuzu:

ÖSYM 20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KILAVUZUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ