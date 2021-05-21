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Sağlık Bakanlığı açıkladı: 27 milyon 619 bin 172'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşı miktarı saat 20.08 itibarıyla 27 milyon 619 bin 172'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 27 milyon 619 bin 172'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye koronavirüs aşı tablosunu internet sitesinde paylaştı.

Bakanlıktan paylaşılan tabloya göre Türkiye'de 1. doz koronavirüs aşısı uygulanan kişi sayısı 15 milyon 796 bin 296, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 11 milyon 822 bin oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşı miktarı saat 20.08 itibarıyla 27 milyon 619 bin 172'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 27 milyon 619 bin 172'ye ulaştı

{TITLE_STRIP}Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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