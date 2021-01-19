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  3. Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 6 ayda koronavirüs salgının geçiren kişilerin dışında bulunan 90 yaş ve üzerinde bulunan 198 bin kişinin aşılanması çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından huzurevi ve yaşlı evlerindeki vatandaşlar ile burada çalışan görevlilerin ardından 90 yaş ve üzerinde bulunan kişilerin aşılanmasına başlandı.

Bu kapsamda Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı

BU KİŞİLERE AŞI YAPILMIYOR

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor. 90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Covid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 90 yaş ve üzerinin aşılanmasına başlandı

AŞILAMA DEVAM EDECEK

Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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