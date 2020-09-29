Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kamu spotlarına Mucize Doktor' dizisinden Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinden Timuçin Esen tekrardan dahil oldu. Kamera önüne geçen başarılı oyuncular temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekti.