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Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni kamu spotlarına Mucize Doktor' dizisinden Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinden Timuçin Esen tekrardan dahil oldu. Kamera önüne geçen başarılı oyuncular temizlik, maske ve mesafenin önemine dikkat çekti.

Vatandaşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan iletişim kampanyasında dizilerdeki doktor rolünü oynayan ünlü oyuncular tekrardan kamera karşısına geçti. Salgının ilk başlarında vatandaşlara uyarılarda bulunan 'Mucize Doktor' dizisinden Taner Ölmez ve 'Hekimoğlu' dizisinden Timuçin Esen, yeniden yeni kamu spotları için kolları sıvadı.

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29 Eylül 2020 Salı 10:49
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Sağlık Bakanlığı dizilerdeki doktorlarını yeniden yeni kamu spotlarına dahil etti!
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