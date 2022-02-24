Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamaların değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından ertelenen Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yapılan bilgilendirmede," 23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/bCI7tKfWeC — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 23, 2022

BAKAN KOCA, KISITLAMALARIN KALKABİLECEĞİNİ İMA ETMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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