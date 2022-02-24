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Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamaların değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının 1 Mart Salı gününe ertelendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamaların değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından ertelenen Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yapılan bilgilendirmede," 23 Şubat Çarşamba yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile Kovid-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması 1 Mart Salı gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kısıtlamaların değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu

BAKAN KOCA, KISITLAMALARIN KALKABİLECEĞİNİ İMA ETMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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