Sağlık Bakanlığı duyurdu: Kovid-19 geçiren hastalar için takip merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu an için iki ilde bulunan Kovid - 19 Takip Merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi. Bu merkezlerde hastalığa yakalanan kişilerin sağlık durumlarının kontrol ve takibi sağlanırken bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecği belirtildi.

HASTALAR, EN AZ İKİ YIL TAKİP EDİLECEK

Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Merkezlerde Kovid-19 geçirmiş hastaların varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda Kovid-19 konusunda sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

ÜCRETSİZ VE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. Kovid-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece Kovid-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibarıyla hasta kabulüne başlandı.