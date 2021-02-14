Sağlık Bakanlığı formülü buldu! Ödüllü illerde lokanta ve kafeler açılacak

Koronavirüs salgını sürecinde mutasyonlu virüs vakalarının artması endişeyi artırırken, lokanta ve kafelerin açılması neredeyse imkansız hale geldi. Dükkan sahipleri bakanlığa öneriler sunsada, vaka ve ölüm oranları azalmadıkça özellikle büyük şehirlerde lokanta ve cafelerin açılması pek de mümkün görünmüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:

ÖDÜL OLARAK LOKANTA VE KAFELER AÇILACAK

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor. İngiltere’den gelen mutant virüsün etkisi şu ana kadar 238 kişide, Güney Afrika mutantı ise 20 kişide görüldü. Bu mutantların sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze eğitim konusu biraz daha ağırdan alınıyor. ‘Üniversiteleri mayısta açalım ağustosa kadar açık kalsın’ önerisi bulunuyor. Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.