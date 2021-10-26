Sağlık Bakanlığı, gençlerin aşılanması için harekete geçti! YouTuberlar ile işbirliği yapılacak

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama devam etse de henüz toplumsal bağışıklık sağlanamadı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş ve üstü iki doz aşılama oranı yüzde 77,68'ye yükselse de nüfusa göre ise bu rakam yüzde 57 seviyelerinde. Özellikle gençlerin aşı olmaması dikkat çekerken, üçüncü doz aşılama vakti geldiği halde 5 milyondan fazla kişi henüz aşısını yaptırmadı.

BAKANLIK GENÇLER İÇİN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Uzmanlar kış ayı öncesi vatandaşlara eksik aşılarını tamamlama çağrısında bulunurken 18-24 yaş arası gençlerin aşıya teşviki için Sağlık Bakanlığının YouTuber'lar ile işbirliğine hazırlandığı ifade edildi.

Hürriyet'in haberine göre bakanlığın YouTuberlar ile yapacağı işbirliğiyle aşılamayı hızlandırmayı, aşının önemini gençlere anlatmayı hedefliyor.

VİRÜSE YAKALANAN GENÇ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ekim 2021 Cuma günü Günlük Koronavirüs Tablosu verilerini sosyal medya hesabından paylaşarak," 1 ayın verilerine göre; yeni vakaların %1,38’i 0-4 yaş, %4,86’sı 5-9 yaş, %16,24’ü 10-14 yaş, %12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı %35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

BİLİM KURULU ÜYESİ TURAN: ÜÇÜNCÜ DOZUNU OLMAYAN ÜÇ MİLYON VATANDAŞIMIZ BULUNUYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, gençlerin sosyal hayatları ve eğitimlerine devam edebilmeleri için aşı olmaları gerektiğini ifade ederek," Çünkü şu anda iki doz Sinovac olup da üçüncü dozunu olmayan ve aşısız kabul edilen yaklaşık üç milyon vatandaşımız bulunuyor. Çoğunluğu 65 yaş üzeri ve riskli grupta. Bu kişilerin sağlığını korumak, onlara virüs bulaştırmamak için gençlerin derhal aşılanması çok önemli” şeklinde konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ MİDİLLİ: 18 - 24 YAŞIN AŞILANMASINDA BÜYÜK SORUN VAR

Biim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama çalışmalarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede," Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz." dedi.

İki doz Sinovac aşısı olup hatırlatma dozu olmayanların olduğuna dikkat çeken Midilli, aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, " İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var. Bu kişilerin akılları sosyal medyadaki aşı karşıtlığı nedeniyle karışmış durumda. ‘Aşı kısırlık yapıyor, cinsel işlev bozukluğuna neden oluyor’ gibi yanlış bilgi yayılıyor. Oysa tam tersi. Hastalığı geçirdiğiniz zaman risk doğuyor.” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SALGINI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 824 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,95 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 224 bin 799 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir Edirne, ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.