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  3. Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav yerleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği 'Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı. Böylelikle sınav yerleri de belli oldu. İşte sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı...

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi sağlık personellerinin görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda, "4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir" denildi. 

SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

04 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yazılı sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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