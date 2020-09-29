Anadolu Üniversitesi sağlık personellerinin görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda, "4 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir" denildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

04 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek yazılı sınav giriş belgelerine 28 Eylül - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında sisteme giriş yapılarak erişilebilir.

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