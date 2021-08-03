Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme yönetmeliği sonuçları belli oldu mu 2021 ? Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen "2021 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme" kura sonuçları bugün belli oldu. Kura çekiminin hemen sonrasında iller arası tayinler ile ilişkin isim listesi yayınlandı. Vatandaş kura sonucunu merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme yönetmeliği sonuçları belli oldu mu 2021 ? İşte Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU 2021 ? HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Haziran-Temmuz dönemi iller arası yer değiştirme kura çekilişi" 2 Ağustos 2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter karşısında gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda,

"Kura çekilişi 02.08.2021 tarihinde saat 09:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2021 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 14.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kura sonucu yerleşenler listesi yayınlanmıştır. Yerleşen listesine aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

YERLEŞEN LİSTESİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN