Sağlık Bakanlığı İstanbul İli Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi Alımı | Kura Tarihi ve Sonuçları

Sağlık Bakanlığı İstanbul İli Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi ( Lisans Mezunları Başvuruda Bulunabilir ) Alımına başvuruda bulunabilmek için gerekli olan öğrenim düzeyi, Mezun olunan Bölüm program, Nitelik Koşullar, Çalışma Periyodu, Kura tarihi ve yeri ile sınav tarihi ve yeri bilgileri özet olarak aşağıda verilmiştir.

İlgili kamu ilanına başvurular 31.12.2018 – 04.01.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İlgili ilan Devlet Personel Başkanlığının Resmi İnternet Sitesinde yayınlanmıştır.

( İlan Detaylarına Ulaşmak İçin Tıklayınız )

İlanlar hakkında detaylı bilgi almak için İŞKUR Resmi İnternet Sitesinin ziyaret edebilirsiniz ( Şifre ile giriş yapılarak detay bilgilerine ulaşılabilmektedir ) .Talep koşullarını karşılamanız halinde İŞKUR Resmi İnternet Sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceğiniz gibi ikametgahınıza en yakın İŞKUR Hizmet Merkezine giderek te başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alım İlanı (Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi ) ÇALIŞTIRILACAĞI İLİ İSTANBUL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ MESLEK ADI Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi KADRO SAYISI 157 ÖĞRENİM DÜZEYİ LİSANS MEZUN OLUNAN BÖLÜM/PROGRAM HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK, REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK. NİTELİK / KOŞUL ÇALIŞMA PERİYODU BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ) STATÜSÜ/KİŞİSEL DURUMU NORMAL GÖREV YERİ GÖREV YERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE BELİRLENECEKTİR. KURA TARİHİ VE YERİ - SINAV TARİHİ VE YERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE BELİRLENEN TARİH, YER VE SAATTE SÖZLÜ SINAV YAPILACAKTIR.

Sağlık Bakanlığı İstanbul / Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi Sonuçları, Nihai Listesi Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul İlinde Sağlık Bakanlığı tarafından açılan Hasta Karşılama Ve Yönlendirme Görevlisi Mesleğindeki sürekli işçi alım ilanına başvuran ve Talep Şartlarına Durumu Uyan Adayların Kura, Sınav Ve Diğer Hususlarla İlgili Duyuruları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (www.yhgm.saglik.gov.tr) İle İl Sağlık Müdürlüklerinin İnternet Adreslerinde İlan Edilecektir. Adayların ilgili link üzerinden takip yapmaları gerekmektedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

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