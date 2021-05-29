Sağlık Bakanlığı, korona rehberini güncelelledi: Karantina süresi 10 günden 14 güne çıktı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldığını duyurdu.

Yapılan güncellemeye göre koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temas halinde bulunan kişilerin karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı. Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek.

MESAFE 2 METREDEN AZ İSE RİSKLİ KABUL EDİLECEK

Kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.

AŞI OLANLAR DA TEMASLIYSA KARANTİNAYA GİRECEK

Koronavirüs salgınına karşı iki doz aşısını alan kişiler, ikinci dozun 14'üncü gününden sonraki 3 ay içinde Kovid-19 vakasıyla temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilecek. Bu kişilerin karantinası 7'nci gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise sonlandırılacak.

TESTİ POZİTİF OLAN DA 14 GÜN

PCR testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon süresi 14 gün olacak. Ancak en az üç gün ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde, 10'uncu günde yapılan PCR testi negatif ise izolasyon sonlandırılacak.

VARYANT VİRÜSLER İÇİN İZOLASYON SÜRESİ 2 HAFTA OLACAK

Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi 14 gün olacak.

14 GÜNÜN SONUNDA TEST POZİTİF OLURSA KARANTİNA UZAYACAK

14 günlük izolasyonun sona ermesinin ardından yapılan Kovid-19 testinin sonucu negatif çıkması durumunda izolasyon sona erecek. Ancak yapılan testin sonucunun pozitif çıkması durumunda izolasyon süresi 20 güne uzatılacak ve 20 günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.