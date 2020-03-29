Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu 23 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 9 bin 217, can kaybının 131'e ulaştığı bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu.

Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.





Kaynak: AA