Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşın hizmetine sunulan "Neyim Var" uygulaması ile hastanın muhtemel tanıları ve gitmesi gereken poliklinikleri önerecek. Uygulamanın çıkışı üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Neyim Var uygulaması nasıl indirilir? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI NEYİM VAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması kullanıcının şikayetlerine ilişkin alınan bilgiler ile kullanıcının geçmiş sağlık verilerini kullanarak zenginleştirilmiş sorgulama süreci başlatıp hastaya gitmesi gereken polikliniği öneren, sorgulama verilerini ve muhtemel tanılarını hastanın gideceği doktorla paylaşabilen yapay zeka destekli bir "uzman sistem" (expert system) uygulamasıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI NEYİM VAR UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var Uygulamasına giriş yapabilmeniz için ana sayfadan “e-Nabız ile giriş” veya “E-Devlet ile giriş” seçeneklerini kullanarak ilgili sistemden giriş yaptıktan sonra gelen sayfadan Neyim Var bağlantısına tıklayarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Uygulamada ilk olarak ana şikayetinizi girmeniz gerekmektedir. Ana şikayetinizi isterseniz üstteki metin kutusundan otomatik tamamlama desteği ile ya da 3 boyutlu görsel üzerinden girebilir ya da 3 boyutlu görsel yanındaki üç çizgili hamburger ikon’una tıklayıp gelen menüden seçebilirsiniz. Uygulama, seçtiğiniz ana şikayet ile ilgili ek sorular soracak, bu sorulara cevap verdikten sonra ana şikayetiniz ile ilgili teşhis önerilerinde bulunacak ve bu öneriler ile ilgili poliklinik tavsiyesi edecektir. Son ekranda ise sizi uygun polikliniklerden randevu alabilmeniz için MHRS ekranına yönlendirecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI NEYİM VAR UYGULAMASINA NEREDEN GİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması tüm bilgisayar telefon ve tabletlerden kullanılabilmektedir. E-devlet üzerinden yayınlanan bu uygulama ile birlikte şikayetlerinizi gidermenizde kolaylık yakalayacaksınız. Neyim Var uygulamasına giriş yapmak için Sağlık Bakanlığı Neyim Var uygulaması linkine tıklayabilirsiniz.