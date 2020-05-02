Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona 78 virüsten can kaybı, bin 983 yeni vaka”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 983 yeni vaka konulduğunu, 4 bin 451 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 2 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 336 oldu. Bugün toplam 36 bin 318 test yapılırken bin 983 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 124 bin 375 oldu. Bugünkü 4 bin 451 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 58 bin 259'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 778 toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 445 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın "ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA