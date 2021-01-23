Sağlık Bakanlığı uyardı! Aşı mesajlarında dolandırıcılığa dikkat!

Türkiye'de de başlayan aşı çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanlığınca "Aşı sıranız geldi" içerikli sahte SMS'ler karşısında vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen “Aşı sıranız geldi.” içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

Öte yandan 14 Ocak'ta başlayan toplu aşılamada 1,2 milyon rakamı aşıldı. İlk partide 3 milyon doz Çin aşısı gelirken, yeni haftada 10 milyon doz daha alım yapılacak.