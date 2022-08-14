Sağlık Bakanlığı Uyardı! "Burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler varsa..."

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesaplarında alerji belirtilerini paylaşarak, bu semptomları gösteren kişilerin doktora görünmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sağlık Bakanlığı Uyardı! "Burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler varsa..."

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımda bulundu. Alerjik reaksiyonların son dönemde artması, çeşitli virüsler nedeniyle virüs semptomlarından birinin gösterildiğine dair şüphe duyulması nedeniyle, alerji belirtilerinin sıralandığı bir görsel sıralayarak, belirtileri taşıyan kişileri doktora gitmeleri konusunda uyardı.

"MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN"

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" ifadeleri yer aldı.

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