Sağlık Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı yayımladı! İşte Türkiye’nin koronavirüs tablosu

Geçen sene Aralık ayında ilk kez Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs vakası, birçok ülkeye yayılıp korkunç can kayıplarına neden oldu. Koronavirüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020’de tespit edildi. Tabloya göre müdahalede bulunulan 26 kişi koronavirüsten kurtuldu.

İletişim Başkanlığı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:İlk olarak Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde görülen yeni tip #Koronavirüs vakası Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020’de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye’de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti.