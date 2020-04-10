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  3. Sağlık Bakanlığı yetkilileri video konferans yoluyla Çinli yetkililerle görüştü

Sağlık Bakanlığı yetkilileri video konferans yoluyla Çinli yetkililerle görüştü

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Koronavirüs'ün kontrol altına alındığı Çin'deki yetkililerle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaynak: Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililerle görüştü

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10 Nisan 2020 Cuma 17:30

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