Sağlık Bakanlığı yetkilileri video konferans yoluyla Çinli yetkililerle görüştü
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Koronavirüs'ün kontrol altına alındığı Çin'deki yetkililerle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Kaynak: Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililerle görüştü
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10 Nisan 2020 Cuma 17:30
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