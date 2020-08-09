Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine önemli yazı! PCR testleri ile ilgili yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 81 ilin valiliğine Kovid-19 "PCR" testi ve izolasyonu işlemlerin ile ilgili yazı gönderildi.

Düzenlemeyle, ülkeye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacak yolcuların Kovid-19 PCR testleri, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı tüm laboratuvarlarda yapılabilecek.

Kovid-19 "PCR" testi ve izolasyonu işlemlerin ile ilgili gönderilen yazıda düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Kovid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından yapılabilecek..

Kovid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek.

Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak.

Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlrinde Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 8 Temmuz'da 56 bin 726 test yapıldı, 1185 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 15 hasta vefat etti, 1028 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 221 bin 574 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, vaka sayısı 238 bin 450, vefat sayısı 5 bin 813 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." ifadelerine yer vermişti.