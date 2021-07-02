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  3. Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında 3 bin liralık ek ödeme sağlanacak!

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında 3 bin liralık ek ödeme sağlanacak!

Sağlık Bakanlığı yetkililerince alınan karar kapsamında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde, göstermiş oldukları yoğun çaba nedeniyle aile hekimlerine bin 500 liralık ek ödeme sağlanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında 3 bin liralık ek ödeme sağlanacak!

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyada olumsuz etkilerini sürdüren yeni tip koronavirüs salgınıyla en ön safta mücadele eden sağlık emekçileri için Sağlık Bakanlığından flaş bir hamle geldi. Kovid-19'la mücadelede toplumsal bağışıklığın sağlanması hedefiyle yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.

MÜCADELEDE İLK SIRADALAR

Aile hekimlikleri, Türkiye'de bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınıyla mücadelede hem koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hem de Kovid hastaları ile temaslıların izlenmesinde önemli görev üstlendi.

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında bin 500 liralık ek ödeme sağlanacak!

Son dönemdeki yoğun aşılama programıyla salgının bitirilmesi için en büyük adım atılırken, aile sağlığı merkezleri, aşının en etkin uygulayıcıları arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında bin 500 liralık ek ödeme sağlanacak!

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN TEŞVİK HAREKETİ

Sağlık Bakanlığı, salgın şartlarına rağmen bütün çocukluk çağı aşılarının eksiksiz tamamlanmasını sağlayan, aynı zamanda Kovid-19 aşı programının uygulanmasına önemli katkılarda bulunan aile hekimliği birimlerini teşvik etmek için harekete geçti.

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında bin 500 liralık ek ödeme sağlanacak!

AİLE HEKİMLERİNE 3 BİN, ELEMANLARA BİN 500 TL

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.

Sağlık Bakanlığından aile hekimlerine müjde: Aşılama çalışmaları kapsamında bin 500 liralık ek ödeme sağlanacak!

Bu çerçevede 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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