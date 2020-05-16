Sağlık Bakanlığı’ndan Bursa’ya 4 yeni ‘Göçmen Sağlığı Merkezi’

Sağlık Bakanlığı, Bursa'da yabancı göçmenlere sağlık hizmetleri için 4 yeni merkez yaptıracak.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa'nın önemli 4 büyük ilçesine, yeni "Göçmen Sağlığı Merkezi" açacak. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik ve Gürsu'da planlanan projeler için gelecek ay ortak inşaat ihalesi yapılacak. Bursa'da özellikle de 150 bin dolayında Suriyeli mülteci yaşarken, Osmangazi'deki Emek, Yıldırım'da Ertuğrulgazi, Gemlik'te Hamidiye ve Gürsu'da Yenidoğan'da, çok katlı göçmen sağlığı merkezleri kurulacak.

Yeni toplum sağlığı merkezlerinin, Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik'te 5'er katlı ve Emek'te 3 katlı olmaları öngörülüyor.

Yeni projelere ait inşaatlar için müteahhide 240 gün süre tanınacak, ilgili ödeneğin yüzde 70'inin bu yıl harcanması bekleniyor.

Kaynak: İHA