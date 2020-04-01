Sağlık Bakanlığı, immün plazma temini ile ilgili kriterleri belirledi

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi.

- Kovid-19 geçirip iyileşen kişinin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.

- İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

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