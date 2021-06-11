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Sağlık Bakanlığından flaş karar: Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici Paranox ilacı yasaklandı!

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde en çok kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden olan Paranox ilacının piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığından flaş karar: Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici Paranox ilacı yasaklandı!

Kullanımı bebek ve çocuklar için olan ve etken maddesi Parasetamol (120 mg) ve Fenobarbital (15 mg) olan Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılacak. 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilacın toplatılmasına karar verdi.

Kurum tarafından yapılan duyuruda, "Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu 'Paranox 120 mg / 15 mg Supozituvar' adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Geri Çekme Yönetmeliği'ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

Sağlık Bakanlığından flaş karar: Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici Paranox ilacı yasaklandı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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