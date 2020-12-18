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Sağlık Bakanlığından genelge: Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının genelgesine göre koronavirüs salgını meslek hastalığı sayılacak. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak.

Sağlık Bakanlığından genelge: Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının genelgesine göre koronavirüs salgını meslek hastalığı sayılacak. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak.

Bakanlığın genelgesindeki ilgili kararda, "Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir". ifadelerine yer verildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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