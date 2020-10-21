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  3. Sağlık Bakanlığından grip aşısı açıklaması! Kimlere yapılacağı açıklandı

Sağlık Bakanlığından grip aşısı açıklaması! Kimlere yapılacağı açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığından grip aşısına ilişkin yapılan açıklamada, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.

Sağlık Bakanlığından grip aşısı açıklaması! Kimlere yapılacağı açıklandı

Grip aşılarının Türkiye gelmesi ve dağıtılmasının ardından Sağlık Bakanlığı aşılara ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır.  Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. 

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır.  Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır." 
 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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