Sağlık Bakanlığı’ndan Kayseri Şehir Hastanesi’ne Tam Not

Sağlık sisteminin dört temel yapı taşından biri olan ve tüm sağlık kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkinlik, süreklilik, hasta ve çalışan memnuniyeti gibi konuları esas alan standartların ölçüldüğü "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirmesinde Kayseri Şehir Hastanesi büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Sağlıkta Kalite Standartları" değerlendirmesi kapsamında Şehir Hastaneleri arasında bir ilki gerçekleştirerek 100 tam puan alan ilk hastane oldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, bu başarının mimarları olan Kayseri Şehir Hastanesi Kalite Yönetim Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Halit Baykan'ı, Kalite Direktörü Fatma Çelik Yeşil'i ve birim çalışanları Cevdet Gökmen Atabey, Burcu Kaya, Saniye Özkan, Nuray Şahin, Pınar Korkmaz'ı 26 Temmuz 2019 tarihinde makamında ağırlayarak teşekkürlerini iletti.

Ziyarette ortaya çıkan başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Benli; "Bu başarı Şehir Hastanemizle uyumlu ve birlik beraberlik ruhu içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın bir meyvesi. Önümüzdeki günlerde İnşallah hep beraber çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu konuda öncelikli hedefimiz ise akılcı yaklaşımlarımızın yanında efektif yönden de vitesimizi arttırarak başta böbrek nakli ameliyatı olmak üzere birçok önemli ameliyatı şehir hastanemizde gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda, bu güzel başarıda emeği geçenlere tek tek teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Benli, başarının anısına hazırlanan teşekkür belgelerini sahiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA