Sağlık Bakanlığı korona karantinasının 10 güne düşürülme nedenini açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a yakalanan kişilerin karantina süresinin 10 güne düşürülmesine nedeniyle olarak ortaya çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 7, 2020

NE OLMUŞTU?

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine çok sayıda yorum gelmişti.

Hisarcıklıoğlu bunun üzerine, " Yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan karantina süresi güncellemelerine Türkiye de uyum sağlamıştır. İş dünyasının talebi de bu yöndeydi." açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.

Sağlık Bakanlığından flaş karar: Karantina süresi 10 güne indi

Koronavirüs karantina süresi 10 güne mi düştü? Koronavirüs karantina süresi kaç gün? Bitince ne olur?