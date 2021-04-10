Sağlık Bakanlığından koronavirüs aşısı hamlesi! İki aşı için görüşmelere başlandı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama sürerken yeni aşıların tedariki de sürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de uygulanan Sinovac ve BioNTech aşılarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı yeni aşıların tedariki için çalışmalara başladı.

MODERNA VE JOHNSON&JOHNSON İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bakanlık bu kapsamda ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen ve yüzde 94 koruma sağladığı duyurulan MRNA tabanlı koronavirüs aşısı ve dünyada tek doz olarak Johnson&Johnson firması tarafından üretilen aşıyı almak için görüşmelere başladı. Şirkete göre Johnson&Johnson aşısı ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.

Öte yandan toksikoloji testleri olumlu devam eden Sputnik V aşısının önümüzdeki aylarda Türkiye'de üretilmesi planlanıyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sputnik V aşısına ilişkin olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.