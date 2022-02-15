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  3. Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Sağlık Bakanlığı oldukça önemli bir karar aldı. Artık yatağa/cihaza bağımlı yetişkinlerin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmek için hastaneye gitmelerine gerek kalmayacak. Alınan karar doğrultusunda hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Uzaktan Sağlık” hizmeti kapsamında çok önemli bir çalışma daha hayata geçmek üzere.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

EVDEN SAĞLIK RAPORU DÜZENLENEBİLECEK

Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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