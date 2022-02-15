Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar! Bazı hastaların sağlık kurulu raporları evden düzenlenebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta duyurduğu “Uzaktan Sağlık” hizmeti kapsamında çok önemli bir çalışma daha hayata geçmek üzere.

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmesi için hastaneye gelme şartını kaldıran Bakanlık, bu uygulama ile hastaların ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri de evlerinden çıkmadan almalarını sağlayacak.

EVDEN SAĞLIK RAPORU DÜZENLENEBİLECEK

Bundan böyle yatağa bağımlı yetişkin ve çocuk hastalar için sağlık raporları evlerinde düzenlenebilecek. Hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde evlerinden çıkmadan ihtiyaçları olan mama, bez ve tıbbi cihazları isteyebilecek.

Yatağa bağımlı hastanın sağlık raporunun evinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamanın kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.