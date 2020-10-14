Sağlık Bakanlığından önemli uygulama! İki test aynı anda yapılacak...

Ülkemizde havaların soğumasıyla grip salgınları meydana gelmeye başladı. Koronavirüs salgını devam ederken iki salgın hastalık belirtileri arasında farklılıkların bulunmaması pozitif vaka mı, yoksa grip mi soruları ile yanılgıya sürüklüyor. Hastalıkları birbirinden ayırabilmek adına iki aşının aynı anda yapılacağını kararı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sağlık Bakanlığı’nda grip salgınıyla ilgili de bir çalışma başlatılacağına işaret ederek, Halk Sağlığı Kurumu Referans Laboratuvarlarının grip ve Kovid’i aynı anda tespit edebilecek test için çalışmaları hızlandırdığını belirtti. Prof. Dr. Yavuz, “Tek örnekle her iki hastalığa da bakılabilecek ve bu şekilde de kaç kişi gerçekten grip vakası, kaç kişi pozitif vaka bunu ayırt edebileceğiz” ifadesinde bulundu.

“HAVA ÇIKIŞLI MASKELER ’BENCİL’ MASKELERDİR''

Prof. Dr. Yavuz, ventilli maskeler konusunda da uyarılarda bulundu. Grip ve zatürre aşısı konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, “Sınırsız bir kaynak yok. Önceliği risk grubundakilere vermek zorundayız” dedi. Grip konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, grip salgınının bu yıl Güney yarım kürede çok düşük vakalarla seyrettiğini fakat Kuzey yarım kürenin daha kalabalık bir nüfus olduğu için o kadar şanslı olmayabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Yavuz, bu yıl Mart ayında koronavirüs salgınının patlak vermesiyle grip salgınıyla ilgili sürveyans yani gribe dair veri analizlerinin zamanında başlayamadığına değinerek, şunları söyledi:

"Bu önlemlere devam edersek, yani kalabalıkta bulunmamak, maske takmak, mesafeye uymak vb. grip vakalarının Güney yarım küredeki gibi bizim yarım küremizde de düşük vaka sayıları görülecektir. Sonuçta Kovid ve grip benzer yolla bulaşan hastalıklar. Her ne kadar Kovid daha bulaşıcı olsa da, geçiş yolları benzer. Dolayısıyla aslında bu önlemlerin gribi de azaltacağı düşünülüyor. Ama bunu görebilmemiz için grip sürveyans sistemini devam ettirmemiz gerekiyor. Grip sürveyans sistemi Türkiye'de her yıl yapılıyordu ancak geçtiğimiz Mart ayında Kovid patlayınca maalesef biraz sekteye uğramıştı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'yla en son toplantılarımızda bunun aynı şekilde geçen yılki gibi (kış zamanlamasında) tüm Türkiye'deki laboratuvarlarda başlayacağına dair bir düşünceye varıldı".

VENTİLLİ MASKE NEDİR?

Ventilli maske, üzerinde hava akışının bulunduğu maskelerdir. Karşıda bulunan kişiyi kesinlikle korumayan maskelerdir. Prof. Dr. Yavuz, ''Siz ventilli maske ile kendinizi korurken karşınızdakini riske atarsınız. Bencil bir maskedir ventilli maskeler. Güvenli değildir, en iyisi üç katlı düz cerrahi maskelerdir.” ifade etti.

GRİP (İNFLUENZA) NEDİR?

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.

Mevsimsel grip hastalığının etkenleri olan influenza virüslerinin çok fazla sayıda alt tipleri bulunmaktadır. Yıllar içerisinde toplumda sık görülen influenza virüsleri sürekli değişmekte, bir önceki yıl görülen virüsten oldukça farklı virüsler sonraki yıllarda insanları hastalandırabilmektedir. Bu durum neden her yıl grip olabildiğimizi net bir şekilde açıklamaktadır. Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından her yıl vurgulanmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere grip aşısı içerisinde bir önceki yıl toplumu en çok hastalandırılan virüsleri içeren 3 veya 4 alt tip influenza virüsü aşı içerisine dahil edilmekte ve her yıl aşı yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır. İnsanlarda hastalık oluşturan influenza virüslerinin neredeyse tamamı influenza A ve influenza B alt tiplerine aittir ve aşılar içerisinde her iki alt tipe ait suşlar yer almaktadır. İnfluenza A ve influenza B ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu hastalık tablosundaki şikâyetler ve bulgular tamamen aynıdır. Bu iki alt tipin tedavisinde kullanılan ilaçlar da farklı değildir ve hastalar aynı ilaçlar ile tedavi edilmektedir.

13 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu?

KOVİD - 19 NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.



Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.



Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.



Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

- 60 yaş üstü olanlar

- Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

- Kalp hastalığı

- Hipertansiyon

- Diyabet

- Kronik Solunum yolu hastalığı

- Kanser gibi

- Sağlık Çalışanları

