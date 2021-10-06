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Sağlık bakanlığından SMA adımı geldi! 800 bin adet tanı kiti için ihaleye çıkıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin nisan ayında ücretsiz başlattığı SMA taramasının ardından, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından da 800 bin adet tanı kiti alımı için ihaleye çıkıldı. (SMA) taramasının evlilik öncesi ücretsiz test kapsamına alınması bekleniyor.

Sağlık bakanlığından SMA adımı geldi! 800 bin adet tanı kiti için ihaleye çıkıldı!

Dünyada 10 binde bir görülen SMA'nın Türkiye'de 6 binde bir görülmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda evlilik öncesi ücretsiz tarama için ihaleye çıkıldı. Sıklıkla çocuklarda görülen ve tedavi bedeli yüksek miktarları bulan SMA'nın, evlilik ya da gebelik öncesi yapılan gen taramasıyla önüne geçilebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan evlilik öncesi tarama testlerinin içerisine SMA'yı da alması talep ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Bundan sonra tüm evlilik öncesinde aile adaylarına gen taraması da yaparak tedbir alınacak" demiş ancak bu konuda aylardır bir uygulamaya gidilmemişti.

TAŞIYICI ÇİFTLERE TÜP BEBEK ÖNERİLECEK

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, tarama programı için harekete geçerek, ihaleye çıktı. "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı KİT" programı kapsamında 800 bin adet tanı kiti için ihaleye çıkldı. Doğrudan temin yoluyla açılan ihale kapsamında istekliler, tekliflerini 8 Ekim'e kadar Genel Müdürlüğe iletecek. İhale sonucunda sözleşmenin imzalanmasıyla 200 bin adet kitin 30 gün içerisinde teslim alınması bekleniyor. 60 gün içerisinde 300 bin, 90 gün içerisinde de 300 bin adet tanı kiti yüklenici tarafından teslim edilecek. Sonuçlarda SMA taşıyıcısı olduğu tespit edilen çiftlere bebeklerinin sağlıklı doğabilmesi için tüp bebek önerilecek.

SMA TARAMASI İLK KEZ NİSAN AYINDA ANKARA'DA BAŞLADI

Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi uygulaması ilk kez Nisan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. Uygulama Başkent Üniversitesi ile imzalanan bir protokolde gerçekleştirilirken Başkan Mansur Yavaş, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Başkent'te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ankara'da https://forms.ankara.bel.tr/smatesti adresi üzerinden yeni evlenecek çiftler, ücretsiz tarama testi başvurusunda bulunabiliyor.

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