Sağlık Bakanlığından yeni karar: 2 doz aşı olana karantina yok!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina sürecinde yeni dönem başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin güncellediği Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ne göre, Kovid-19'a yakalanmış ve iki doz aşı yaptırmasının ardından 14 gün geçmiş kişilerde hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında, bu kişilere karantina kuralları uygulanmayacak.

MUSTASYON VE RİSKLİ GRUPLARLA TEMAS HARİÇ TUTULACAK

Kapsamın dışında tutulan iki istisnayı da açıklayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, riskli temaslarında kişilerin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarına maruz kalması durumunda karantina gerekeceğini belirtti.

Aynı zamanda risk grubunda yer alan kişilerle yakın ilişki gerektiren durumlarda (bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi) Sağlık Bakanlığınca iki doz aşı olunması halinde dahi karantina uygulanacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık uzmanları, daha önce, aşı yaptıran kişilerin de kendileri ağır atlatmasa bile virüsün bulaşabileceğini ve bulaşan kişide hastalığın ağır semptomlar gösterebileceğini belirtmişti.