Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar... Artık PCR testi yapılmayacak Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre artık hastanelerde ameliyat, endoskopi ve diğer işlemlerden önce yapılan PCR testi uygulaması kaldırıldı.

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Hastanelerde ameliyatların öncesinde ya da ameliyat gününde , günübirlik işlemelerde uygulanan PCR uygulaması kaldırıldı. Endoskopi, kolonoskopi gibi işlemlerde hastalar için test zorunluluğu kaldırıldı. Kararın vaka sayılarındaki azalış, aşılama oranındaki düşüşten dolayı alındığı bildirildi.