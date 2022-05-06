Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar... Artık PCR testi yapılmayacak
Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasına göre artık hastanelerde ameliyat, endoskopi ve diğer işlemlerden önce yapılan PCR testi uygulaması kaldırıldı.
Hastanelerde ameliyatların öncesinde ya da ameliyat gününde , günübirlik işlemelerde uygulanan PCR uygulaması kaldırıldı.
Endoskopi, kolonoskopi gibi işlemlerde hastalar için test zorunluluğu kaldırıldı.
Kararın vaka sayılarındaki azalış, aşılama oranındaki düşüşten dolayı alındığı bildirildi.