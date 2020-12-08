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  3. Sağlık Bakanlığından yeni karar: Eczacılar artık temaslı sayılmayacak

Sağlık Bakanlığından yeni karar: Eczacılar artık temaslı sayılmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında eczacıların temaslı sayılması durumlarında değişiklik kararları alındı.

Sağlık Bakanlığından yeni karar: Eczacılar artık temaslı sayılmayacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs kaspamında PCR testi pozitif olan kişilerle direkt temas etmeyen ve rutin güvenlik önlemlerine uyan serbest eczacılar ile eczane personelinin artık 'temaslı' kabul edilmeyeceği belirtildi.

"BAKANLIĞIN KARARINI OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Diğer sağlık çalışanları için bir süredir uygulanmakta olan bu karar, son olarak eczacılar için de yürürlüğe girdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan tarafından yapılan açıklamada, eczacıların temaslı sayılmasının günlerce hizmet veremediği belirtilerek bu kararın olumlu karşılandığı ifade edildi. 

Sağlık Bakanlığından yeni karar: Eczacılar artık temaslı sayılmayacak

Aykut Yılmaz'ın haberine göre Saydan “Her gün eczaneye gelen ve daha sonra Kovid-19 hastası olduğu ortaya çıkan onlarca kişi nedeniyle eczacının temaslı sayılması eczanelerin günlerce hizmet verememesine neden oluyordu. Bakanlığın kararını olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Berna Akkaya
Editör


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