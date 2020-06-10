Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kuralları

'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek bir çok alanda koronavirüs önlemleri genişletildi. Bu kapsamda rehbere; optisyenlik müesseseleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'gıda sanayi ve üretim tesisleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'gıda dışı sanayi ve üretim tesisleri ile ilgili alınması gereken önlemler', 'açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler', 'kurban bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler', 'özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının kullanımında alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.